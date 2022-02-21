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Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали

21 Февраля 2022 14:40
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Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью.

Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами.

Что касается Тимура Токаева, то ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе.

Эта фейковая информационная атака на Главу государства преследует цель дискредитировать его, поскольку Президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру», - написал Берик Уали.



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