Глава государства назвал регионы, где наблюдается снижение МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество действующих субъектов МСБ выросло почти на 3%. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После ожидаемого снижения деловой активности в 2020 году в первой половине этого года малый и средний бизнес демонстрирует рост. Количество действующих субъектов МСБ выросло почти на 3%. Но, несмотря на общереспубликанский рост, в ряде регионов их количество снизилось», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, сокращение наблюдается в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

«Акимам важно взять под личный контроль поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в своих регионах. В период пандемии поддержка отечественных производителей является одной из главных антикризисных мер», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.