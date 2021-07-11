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    19:03, 10 Июль 2021 | GMT +6

    Глава государства назвал регионы, где наблюдается снижение МСБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество действующих субъектов МСБ выросло почти на 3%. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После ожидаемого снижения деловой активности в 2020 году в первой половине этого года малый и средний бизнес демонстрирует рост. Количество действующих субъектов МСБ выросло почти на 3%. Но, несмотря на общереспубликанский рост, в ряде регионов их количество снизилось», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, сокращение наблюдается в Шымкенте, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

    «Акимам важно взять под личный контроль поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в своих регионах. В период пандемии поддержка отечественных производителей является одной из главных антикризисных мер», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства.

    С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Бизнес Расширенное заседание Правительства 10.07.2021 Главная Экономика
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