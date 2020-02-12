Глава государства назвал организации-лидеры волонтерского движения в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 10 лет своей деятельности национальная волонтерская сеть объединила тысячи активистов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественной церемонии запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране существуют многовековые традиции взаимовыручки и бескорыстной помощи ближнему. Эти традиции позволили нам сохранить себя как нацию в самые сложные периоды истории. За 10 лет своей деятельности национальная волонтерская сеть объединила тысячи активистов, готовых прийти на помощь к тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что организация активно помогает развивать корпоративное волонтерство в крупных компаниях, обеспечивать методическую поддержку, готовит добровольцев для встречи туристов и гостей нашей страны

«Отдельно стоит отметить работу волонтерского движения «Лидер.кз». Эта организация создана для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях. Ее члены принимают активное участие в поиске пропавших граждан. Сейчас в это движение входят более 1500 человек», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил работу добровольцев столичного клуба «28 петель», которые занимаются вязанием одежды для перинатальных центров.

«Сегодня проект стал международным и объединяет свыше 2 тысяч женщин из 9 стран мира. Сегодня мы видим, что в каждой области существует клубы волонтеров. Я благодарен вам всем за эту работу. Одним из самых узнаваемых проектов в стране стал «Клуб добряков», на попечении которого находится свыше 500 казахстанских семей. Волонтеры помогают в трудоустройстве, социализации, подготовке детей к школе», - заключил Президент.