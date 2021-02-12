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Глава государства назначил ряд послов Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
12 Февраля 2021, 10:53
Глава государства назначил ряд послов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ о назначении послов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указами Главы государства назначены:

Иманбаев Болат Бариевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Армения, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Малайзии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству;

Нуртаев Сергей Нуртаевич Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Итальянской Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству;

Нусупов Болат Турарович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия.

Указами Главы государства освобождены:

Уразаев Тимур Бибиталиевич от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;

Саржанов Кайрат Асаниязович от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Аргентинской Республике, Республике Чили по совместительству.


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