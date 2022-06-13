16:07
13 Июня 2022 14:48
Глава государства назначил послов в ФРГ и Ливанской Республике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Онжанов Нурлан Баймолдаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, он освобожден от должности начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
«Указом Главы государства Карипов Даурен Айтбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия», - говорится в публикации пресс-службы .
Также Указом Главы государства Жумалы Расул Берекетулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике, сообщила пресс-служба.
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