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Глава государства назначил послов в ФРГ и Ливанской Республике
13 Июня 2022 14:48

Глава государства назначил послов в ФРГ и Ливанской Республике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Указом Главы государства Онжанов Нурлан Баймолдаулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия, он освобожден от должности начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Указом Главы государства Карипов Даурен Айтбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия», - говорится в публикации пресс-службы .

Также Указом Главы государства Жумалы Расул Берекетулы назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Ливанской Республике, сообщила пресс-служба.


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