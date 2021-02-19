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Глава государства: Наследие академика Салыка Зиманова будет служить на благо страны

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
19 Февраля 2021, 11:28
Глава государства: Наследие академика Салыка Зиманова будет служить на благо страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На республиканской научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося ученого Салыка Зиманова, зачитано поздравление участникам от Президента РК Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поздравление Главы государства зачитал вице-премьер РК Ералы Тугжанов.

«Уважаемые участники конференции! Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого, академика Салыка Зиманова. Это важная дата не только для юридической науки, но и для всей нашей страны. Салык Зиманулы внес огромный вклад в формирование правовых основ независимого Казахстана. Он принял участие в разработке Декларации о государственном суверенитете Казахстана, Конституционного закона «О государственной независимости Республики Казахстан». Также он внес значительный вклад в развитие института парламентаризма в Казахстане. Известный ученый глубоко изучил все тонкости правовой сферы и оставил после себя познавательные научные труды. Особенно глубоко он изучил историю политического и правового развития нашей страны, такие важные темы, как институт биев. Его обширное наследие в будущем будет служить на благо страны», – говорится в поздравлении Президента.

Глава государства также отметил, что Салык Зиманулы как научный наставник подготовил множество квалифицированных юристов. Его ученики успешно работают в различных сферах экономики страны. Символично, что юбилей С. Зиманова совпал с 30-летием Независимости. Жизнь ученого, беззаветно трудившегося для своей родной страны, является примером для молодого поколения.

В конференции приняли участие представители государственных органов, научной и юридической общественности Казахстана. Среди них - заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, депутат Сената Парламента РК Мухтар Кул-Мухаммед, депутат Сената Парламента РК Алтынбек Нухулы, президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов.


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