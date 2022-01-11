Глава государства: Наш священный долг - помочь семьям погибших в беспорядках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наш священный долг - помочь семьям погибших в беспорядках. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш священный долг - помочь семьям погибших стражей порядка, военнослужащих и простых граждан. Этот вопрос находится под моим пристальным контролем. Обеспечим жильем, обучением и всем необходимым», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса.
Ранее Глава государства заявил, что критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.
«Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу и раскрыть все причины и детали трагедии.
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