Глава государства: Наш священный долг - помочь семьям погибших в беспорядках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наш священный долг - помочь семьям погибших в беспорядках. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш священный долг - помочь семьям погибших стражей порядка, военнослужащих и простых граждан. Этот вопрос находится под моим пристальным контролем. Обеспечим жильем, обучением и всем необходимым», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее Глава государства заявил, что критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.

«Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма?», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу и раскрыть все причины и детали трагедии.