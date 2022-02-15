Глава государства направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажигалиева. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта», – говорится в телеграмме казахстанского лидера.

Как сообщил пресс-секретарь Президента, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.