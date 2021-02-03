Глава государства направил телеграмму соболезнования семье писателя Анеса Сарая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства направил телеграмму соболезнования семье и близким писателя-драматурга Анеса Сарая. Об этом сообщается на странице пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выражаю соболезнования в связи с кончиной видного писателя, поэта, драматурга, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии Анеса Толендиулы Сарая. Талантливый литератор много трудился в республиканских газетах и издательствах, в Союзе писателей Казахстана. На своем многолетнем творческом пути он создал исторические, литературоведческие произведения. Пусть его душа упокоится в раю», – говорится в телеграмме.

Писатель, драматург Анес Сарай будет похоронен в Национальном пантеоне.