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    11:43, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Глава государства направил телеграмму соболезнования семье писателя Анеса Сарая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства направил телеграмму соболезнования семье и близким писателя-драматурга Анеса Сарая. Об этом сообщается на странице пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Выражаю соболезнования в связи с кончиной видного писателя, поэта, драматурга, заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии Анеса Толендиулы Сарая. Талантливый литератор много трудился в республиканских газетах и издательствах, в Союзе писателей Казахстана. На своем многолетнем творческом пути он создал исторические, литературоведческие произведения. Пусть его душа упокоится в раю», – говорится в телеграмме.

    Писатель, драматург Анес Сарай будет похоронен в Национальном пантеоне.


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