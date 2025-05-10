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    11:26, 10 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства направил соболезнования родным и близким поэта Темирхана Медетбека

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов «Құрмет» и «Парасат», общественного деятеля Темирхана Медетбека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    — Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах, — говорилось в телеграмме.

    Ранее сообщалось, что выдающийся поэт Темирхан Медетбек ушел из жизни, лауреату Государственной премии было 80 лет.

    Теги:
    Культура Акорда Соболезнования Литература
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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