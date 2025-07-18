11:41, 18 Июль 2025 | GMT +5
Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Исраила Сапарбая
— Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.
Народный писатель Казахстана, выдающийся поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай скончался рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни.