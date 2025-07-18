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    11:41, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Исраила Сапарбая

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной видного поэта, композитора, Народного писателя Казахстана, кавалера ордена «Парасат» Исраила Сапарбая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным журналиста Льва Таракова
    Фото: Акорда

    — Исраил Сапарбай был талантливым писателем, посвятившим всю свою жизнь искусству слова и внесшим большой вклад в развитие отечественной литературы. Будучи поистине творческой личностью, он оставил свой неизгладимый след в национальной поэзии и драматургии. Его яркие произведения и личные качества нашли отклик в сердцах многих читателей. Светлый образ Исраила Сапарбая, оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда сохранится в памяти нашего народа, — говорится в телеграмме.

    Народный писатель Казахстана, выдающийся поэт, драматург и композитор Исраил Сапарбай скончался рано утром 18 июля 2025 года на 85-м году жизни.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Культура Соболезнования Литература
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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