15 Октября 2022, 14:27

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Турции в связи с взрывом на шахте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В этот трудный момент, разделяя скорбь в связи с произошедшей трагедией, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что на угольной шахте в городе Амасра провинции Бартын на севере Турции прогремел мощный взрыв. 26 человек погибли и более 20 рабочих пострадали.