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Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана Ибрахиму Раиси

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
28 Октября 2022, 17:22
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Ирана Ибрахиму Раиси

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате террористического акта в святилище Шахчираг в городе Ширазе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В этот тяжелый момент, разделяя горечь Вашей утраты от имени всех казахстанцев и от себя лично, выражаю искренние соболезнования Вам, всем потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, – говорится в телеграмме.


Президент Казахстана   Акорда   Иран   Токаев Касым-Жомарт  
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