Глава государства направил телеграмму соболезнования Королю Марокко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и всему братскому народу Марокко», – говорится в телеграмме.