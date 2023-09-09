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    16:52, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Глава государства направил телеграмму соболезнования Королю Марокко

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Королю Мухаммеду VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного землетрясения в области Марракеш-Сафи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и всему братскому народу Марокко», – говорится в телеграмме.


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