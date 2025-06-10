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    15:04, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Португалии

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу с национальным праздником – Днем Португалии, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Португалии
    Фото: Акорда

    Президент выразил уверенность в том, что двусторонние отношения, основанные на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве, будут и впредь динамично развиваться.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной государственной службе, а дружественному португальскому народу – благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Португалия Акорда Президент
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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