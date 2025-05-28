08:33, 28 Май 2025 | GMT +5
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
– Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты, – говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – благополучия и процветания.