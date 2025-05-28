РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:33, 28 Май 2025 | GMT +5

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева и азербайджанский народ с национальным праздником – Днем независимости. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Азербайджана
    Фото: Акорда

    – Отрадно, что на основе многовековой дружбы казахско-азербайджанские отношения динамично развиваются в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы приумножим наши достижения, обеспечив вывод многогранного межгосударственного сотрудничества на новые высоты, – говорится в телеграмме.

    Президент Казахстана пожелал Ильхаму Алиеву дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – благополучия и процветания.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Президент Ильхам Алиев Азербайджан
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают