Глава государства направил соболезнования Президенту Пакистана в связи с трагедией в поезде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты. Вместе с тем желаю всем пострадавшим в этом ужасном происшествии скорейшего выздоровления и возвращения в круг семьи», - говорится в телеграмме.

Напомним, по меньшей мере, 73 пассажира погибли сегодня утром после того, как загорелся поезд, следовавший из города Карачи в Равалпинди (Пакистан).