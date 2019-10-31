Глава государства направил соболезнования Президенту Пакистана в связи с трагедией в поезде
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане.
«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты. Вместе с тем желаю всем пострадавшим в этом ужасном происшествии скорейшего выздоровления и возвращения в круг семьи», - говорится в телеграмме.
Напомним, по меньшей мере, 73 пассажира погибли сегодня утром после того, как загорелся поезд, следовавший из города Карачи в Равалпинди (Пакистан).
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