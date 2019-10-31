+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 388.54 EUR 431.67
RUB 6.09 CNY 55.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства направил соболезнования Президенту Пакистана в связи с трагедией в поезде

31 Октября 2019 18:57
Поделиться:
Глава государства направил соболезнования Президенту Пакистана в связи с трагедией в поезде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Пакистана Арифу Алви, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Глава государства провел ряд встреч
Сто дней президентства Касым-Жомарта Токаева: что сделано и предстоит сделать, рассказали в Брюсселе Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Республики Корея Видеообзор рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане.

«От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, родным и близким погибших глубокие соболезнования, разделяю боль невосполнимой утраты. Вместе с тем желаю всем пострадавшим в этом ужасном происшествии скорейшего выздоровления и возвращения в круг семьи», - говорится в телеграмме.

Напомним, по меньшей мере, 73 пассажира погибли сегодня утром после того, как загорелся поезд, следовавший из города Карачи в Равалпинди (Пакистан).

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив