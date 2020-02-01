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Глава государства направил Председателю КНР письмо по вопросу коронавируса

1 Февраля 2020 12:39
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Глава государства направил Председателю КНР письмо по вопросу коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил письмо Председателю КНР Си Цзиньпину по вопросу о распространении коронавируса, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в своем Facebook.
«Высоко оценив решения и действия китайского руководства по локализации и обузданию опасного вируса, Касым-Жомарт Токаев проинформировал Председателя КНР о решении казахстанского Правительства оказать Китаю посильную гуманитарную помощь в случае ее необходимости», - написал Б. Уали.
Президент также сообщил о предпринимаемых Правительством мерах по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Пневмония в Китае,
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