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    12:04, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Португалии

    Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Португалии
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузу и всех португальцев с национальным праздником — Днем Португалии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    — Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов, — говорится в телеграмме.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе успехов в его ответственной деятельности и крепкого здоровья, а дружественному португальскому народу — благополучия.

    Теги:
    Португалия Акорда Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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