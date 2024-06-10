Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Португалии

— Опираясь на многовековую историю и богатое культурное наследие, сегодня Португалия добивается значительных успехов в области устойчивого развития, повышении благосостояния населения и укреплении своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы Ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. Уверен, дружественные отношения между Астаной и Лиссабоном будут и дальше укрепляться на благо наших народов, — говорится в телеграмме.