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Глава государства наградил ряд жителей Атырауской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Ноября 2022, 11:46
Глава государства наградил ряд жителей Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждения ряда жителей Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Барыс» ІІ степени - ветеран труда Кайрат Кыдрбаевич Ищанов;

орденом «Парасат» - научный советник ТОО «Атыраугидрогеология» Едиге Сабуров;

орденом «Құрмет» - директор КГП «Атырауский областной кардиологический центр» Марат Нурышевич Конысов;

орденом «Еңбек даңқы» ІІІ степени - оператор НГДУ «Доссормунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» Сафи Каниевич Сатмагамбетов;

медалью «Ерен еңбегі үшін» - домбрист академического оркестра имени Д.Нурпеисовой Атырауской области Жәнібек Жантұрсынұлы Жәмиев.


Фото:t.me/bort_01


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