12:00, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6
Глава государства наградил ряд жителей Абайской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении ряда жителей Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Своим Указом Касым-Жомарт Токаев постановил за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить государственными наградами Республики Казахстан:
орденом «Парасат»
Имаханова Бекена – артиста КГКП «Театр имени Абая», город Семей
Мукатаева Амантая – ветерана труда, Абайский район области Абай;
орденом «Құрмет»
Пономареву Светлану Александровну – машиниста крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей»;
медалью «Ерен еңбегі үшін»
Лебедева Михаила Михайловича – оператора поливных машин КХ «Кайнар Агро», Приречный сельский округ города Семея;
медалью «Шапағат»
Нургалиеву Гульназ Кудайбергеновну – директора ТОО «Көкпекті жолдары», Кокпектинский район области Абай.
Фото : t.me/bort_01