Глава государства наградил ряд жителей Абайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении ряда жителей Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Своим Указом Касым-Жомарт Токаев постановил за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить государственными наградами Республики Казахстан:

орденом «Парасат»

Имаханова Бекена – артиста КГКП «Театр имени Абая», город Семей

Мукатаева Амантая – ветерана труда, Абайский район области Абай;

орденом «Құрмет»

Пономареву Светлану Александровну – машиниста крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей»;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Лебедева Михаила Михайловича – оператора поливных машин КХ «Кайнар Агро», Приречный сельский округ города Семея;

медалью «Шапағат»

Нургалиеву Гульназ Кудайбергеновну – директора ТОО «Көкпекті жолдары», Кокпектинский район области Абай.













Фото : t.me/bort_01











