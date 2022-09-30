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    12:00, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Глава государства наградил ряд жителей Абайской области

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении ряда жителей Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Своим Указом Касым-Жомарт Токаев постановил за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить государственными наградами Республики Казахстан:

    орденом «Парасат»

    Имаханова Бекена – артиста КГКП «Театр имени Абая», город Семей

    Мукатаева Амантая – ветерана труда, Абайский район области Абай;

    орденом «Құрмет»

    Пономареву Светлану Александровну – машиниста крана ТОО «ПК «Цементный завод Семей»;

    медалью «Ерен еңбегі үшін»

    Лебедева Михаила Михайловича – оператора поливных машин КХ «Кайнар Агро», Приречный сельский округ города Семея;

    медалью «Шапағат»

    Нургалиеву Гульназ Кудайбергеновну – директора ТОО «Көкпекті жолдары», Кокпектинский район области Абай.




    Фото : t.me/bort_01




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