Глава государства наградил ряд казахстанцев за заслуги в укреплении мира между народами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил ряду казахстанцев награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Указом Главы государства за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами награждены

Орденом «Достық» ІІ степени:

1. Ким Гера, директор Института азиатских исследований НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

2. Ким Константин Станиславович, главный редактор республиканской газеты «Коре ильбо».

Орденом «Құрмет»:

1. Бугинас Бронислав Казисович, член литовского ОО «Lituanica»;

2. Микаелян Наринэ Гамлетовна, заместитель председателя РОО «Ассоциация армянских культурных центров Республики Казахстан «Наири».

Медалью «Шапағат»:

1. Кан Алина Александровна, преподаватель казахского языка в разговорном клубе «Сөйле»;

2. Останькович Дмитрий Валерьевич, председатель ОО «Белорусский культурный центр «Радима»;

3. Тумгоев Юсуп Лом-Алиевич, член ОЮЛ «Ассоциация развития культуры чеченского и ингушского народов «Вайнах».

Также Благодарностью Президента Республики Казахстан отмечены горный рабочий шахты имени Костенко Даниель Диль, блогер Иван Червинский и посол дружбы Ассамблеи народа Казахстана во Франции Оборон-Туар Малгожата.