Глава государства наградил Президента Сербии орденом «Достык»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев наградил главу Республики Сербия Александра Вучича орденом «Достык» первой степени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я искренне рад Вас принимать. Мы все знаем, как вы относитесь к Казахстану и лично ко мне. Я это заметил при моем визите. Мы встречаемся за короткое время уже в четвертый раз. Вы поддержали нас на Экспо-2017, посетили нас. Сейчас приехали с официальным визитом, решили принять участие в съезде мировых религий. Это еще раз подчеркивает Ваше исключительное отношение. Я очень Вам благодарен за все это», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Акорде.

Президент Нурсултан Назарбаев отметил, что товарооборот между нашими странами пока не столь высокий, но есть большие перспективы для сотрудничества.



«Товарооборот, к сожалению, не такой большой, но у нас есть хорошие перспективы сотрудничества по логистике, по транспорту и коммуникациям, оборонной промышленности, сельскому хозяйству, фармацевтике и строительству. Думаю, что мы этот визит используем для того, чтобы еще дальше продвинуть наши с вами отношения. Состоится форум бизнесменов наших стран, где будут подписаны соответствующие документы», - добавил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана заверил, что наши бизнесмены тоже готовы участвовать в инвестиционных проектах в Сербии. В заключение Глава государства наградил высокого гостя специальным орденом.

«Думаю, что Ваш визит и наши переговоры принесут успех нашему сотрудничеству. Мир сейчас находится в сложной ситуации, но, несмотря на это, Вы всегда подчеркиваете свое особое отношение к Казахстану, Сербия нас поддерживает во всех международных вопросах, и мы поддерживаем Сербию. Учитывая столь дружеские отношения, я подписал указ о награждении Вас орденом «Достык» первой степени, высшую награду для иностранных наших друзей. Позвольте мне его вручить», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Отметим, что сегодня Президент Республики Сербия Александр Вучич прибыл с официальным визитом в Казахстан.