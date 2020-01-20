Глава государства наградил полицейского Дархана Базарбаева орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейский отдела полиции Костанайского района департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Дархан Базарбаев награжден орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Указ о награждении орденом «Айбын» ІІІ степени Базарбаева Д.С.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Базарбаева Дархана Сериковича – полицейского отдела полиции Костанайского района департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел (посмертно).
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 20 января 2020 года
№ 248
Как сообщалось, полицейский погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Костанайской области.
У Дархана Базарбаева остался четырехмесячный ребенок. Нападавший арестован, в отношении него начато досудебное расследование по статье 99 ч 2 УК РК «Убийство, лица в связи с осуществлением служебной деятельности».
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