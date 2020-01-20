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Глава государства наградил полицейского Дархана Базарбаева орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно

20 Января 2020 12:29
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Глава государства наградил полицейского Дархана Базарбаева орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейский отдела полиции Костанайского района департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел Дархан Базарбаев награжден орденом «Айбын» ІІІ степени посмертно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Указ о награждении орденом «Айбын» ІІІ степени Базарбаева Д.С.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом «Айбын» ІІІ степени Базарбаева Дархана Сериковича – полицейского отдела полиции Костанайского района департамента полиции Костанайской области Министерства внутренних дел (посмертно).

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 20 января 2020 года

№ 248


Как сообщалось, полицейский погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Костанайской области.

У Дархана Базарбаева остался четырехмесячный ребенок. Нападавший арестован, в отношении него начато досудебное расследование по статье 99 ч 2 УК РК «Убийство, лица в связи с осуществлением служебной деятельности».


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Костанайская область, МВД РК,
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