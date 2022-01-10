Глава государства наградил погибших военнослужащих и полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил погибших военнослужащих и полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить:

орденом «Айбын» ІІ степени

Әділбай Дастан Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области

Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел

Жағалбаев Жандос Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел;

орденом «Айбын» ІІІ степени

Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

Аманов Айбат Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел

Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел

Жұпарбеков Дәулет Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности

Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

Қайсаров Мадияр Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел

Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.





Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 9 января 2022 года

№ 753