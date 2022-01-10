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    23:30, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Глава государства наградил погибших военнослужащих и полицейских

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил погибших военнослужащих и полицейских, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О награждении государственными наградами Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при защите интересов государства, наградить:

    орденом «Айбын» ІІ степени

    Әділбай Дастан Әділбайұлы (посмертно) – начальника отдела Департамента Комитета национальной безопасности по Жамбылской области

    Барганаева Дархана Ермековича (посмертно) – инспектора специального отряда быстрого реагирования Департамента полиции Алматинской области Министерства внутренних дел

    Жағалбаев Жандос Мұхтарұлы (посмертно) – старшего офицера Пограничной академии Комитета национальной безопасности

    Кабдинова Андрея Вячеславовича (посмертно) – начальника кафедры Пограничной академии Комитета национальной безопасности

    Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (посмертно) – участкового инспектора 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараза Жамбылской области Министерства внутренних дел;

    орденом «Айбын» ІІІ степени

    Адылкана Жайыка Угулкановича (посмертно) – командира отделения Пограничной академии Комитета национальной безопасности

    Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (посмертно) – полицейского-водителя Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

    Аманов Айбат Ерболұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5514 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел

    Асылханова Алена Мухитовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

    Битима Мейрхана Ержановича (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности

    Ержанова Ербола Тлеубековича (посмертно) – старшего контролера Учреждения ЛА-155/16 Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской области Министерства внутренних дел

    Жұпарбеков Дәулет Бауржанұлы (посмертно) – курсанта Пограничной академии Комитета национальной безопасности

    Камбетова Рината Талгатовича (посмертно) – полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел

    Қайсаров Мадияр Оразалыұлы (посмертно) – военнослужащего воинской части 5547 регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии Министерства внутренних дел

    Смаилканов Ғабдолла Ғалымұлы (посмертно) – специалиста (оператора) войсковой части 21751 Министерства обороны;

    медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

    Нуркенова Адиля Дулатовича (посмертно) – младшего оперуполномоченного Комитета национальной безопасности.

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Нур-Султан, Акорда, 9 января 2022 года

    № 753


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