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Глава государства наградил орденом «Отан» музыковеда Юрия Аравина

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
13 Марта 2021, 12:42
Глава государства наградил орденом «Отан» музыковеда Юрия Аравина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства наградил орденом «Отан» казахстанского музыковеда Юрия Аравина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О награждении орденом «Отан» Аравина Ю.П.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся заслуги в пропаганде и развитии национальной культуры и музыкального искусства наградить орденом «Отан» Аравина Юрия Петровича – музыковеда.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 13 марта 2021 года

№ 535


Фото: voxpopuli.kz
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