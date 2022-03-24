Глава государства наградил орденом «Құрмет» Александра Герлица

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ о награждении орденом «Құрмет» спортсмена-паралимпийца Александра Герлица, а также старшего и главного тренеров Национального Паралимпийского комитета Республики Казахстан Антона Ждановича и Василия Коломиеца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев своим Указом «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от 24 марта 2022 года постановил: за выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить:

орденом «Құрмет»

Герлица Александра Александровича – спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»

Ждановича Антона Владимировича - старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»

Коломиеца Василия Сергеевича - главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, на Паралимпийских играх в Пекине Александр Герлиц выиграл третью паралимпийскую медаль в истории Казахстана - 8 марта 2022 года спортсмен завоевал «бронзу» в лыжной гонке на 10 км.







