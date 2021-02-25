Глава государства: Национальный совет стал важной структурой, предлагающей новые реформы

НУР-СУТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в пятом заседании Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный совет вносит огромный вклад в реализацию концепции «Слышащего государства» и стремится посредством принимаемых решений придать новый импульс системным реформам в стране. За полтора года достигнуты реальные результаты. Члены совета принимают активное участие в реализации политических реформ.

«На сегодняшний день по предложению Национального совета принято 13 законов. Еще 9 законопроектов разрабатываются. Всем известно, что законотворчество – это ответственная и сложная работа. С этой точки зрения члены Совета проводят огромную работу. Национальный совет на начальном этапе начал свою деятельность в качестве консультативно-совещательного органа. А сегодня он стал важной структурой, предлагающей новые реформы», – заявил Президент Казахстана.

Глава государства высказал свою позицию по проработанным Нацсоветом мерам и инициативам. Первая из них касается решения жилищного вопроса и совершенствования экономической политики. Казахстанцы получили возможность использовать свои пенсионные накопления для улучшения жилищных условий. Всего за месяц тысячи граждан купили долгожданное жилье, погасили ипотеку или уменьшили платежи по кредиту. Тем не менее, жилищный вопрос все еще актуален.

«На расширенном заседании Правительства в январе я поручил разработать новые предложения по совершенствованию жилищной политики. Правительство выдвинуло достаточно эффективные предложения. В целом, поддерживаю их. Однако у рынка свои правила. Из-за конкретных экономических факторов строительные компании сейчас не заинтересованы в строительстве дешевого жилья. Поэтому для активизации строительства доступного и качественного жилья необходимо заключить оффтейк-контракты, т.е. предварительные договора купли-продажи со строительными компаниями. В соответствии с ними, жилье будет приобретаться по цене, установленной программой «Нұрлы жер». Такой подход в рамках тестовых проектов был проработан ранее. Теперь необходимо осуществить это по всей стране», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Для решения жилищного вопроса в сельской местности Президент предложил возмещать предпринимателям 50 процентов расходов на строительство домов для своих работников. Это инициатива будет способствовать развитию села, повышению экономической активности и привлекать необходимых специалистов, прежде всего, учителей, врачей, ветеринаров. Правительство должно внедрить этот подход со второй половины текущего года.

Касым-Жомарт Токаев считает, что пришло время переформатировать работу региональных социально-предпринимательских корпораций, преобразовав их в полноценные институты. Их деятельность должна быть прозрачной и подконтрольной. Министерству национальной экономики необходимо усилить полномочия по координации деятельности СПК.

Наряду с мерами по диверсификации экономики и снижению ее энергоемкости важно последовательно двигаться в сторону «зеленых» технологий.

«Принципы и меры государственной политики в такой стратегически важной сфере остаются неопределенными. Поэтому требуется разработать новый закон по вопросам развития альтернативной энергетики. В нем следует отразить подходы и нормы регулирования не только возобновляемых, но и всех альтернативных источников энергии. Поручаю Правительству подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение в Парламент», – сказал Глава государства.

Отмечая необходимость развития сферы образования, Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить вопрос о продлении на бессрочной основе тарифного плана мобильных операторов «Білім» с безлимитным доступом к 600 казахстанским образовательным ресурсам, а также предоставить бесплатный доступ школам к отечественным образовательным ресурсам.

«Еще одна важная задача – подготовка педагогических и медицинских кадров. Уже сейчас во многих регионах наблюдается дефицит специалистов в этой сфере. Это очень серьезная проблема, которую надо оперативно решать. Государство предприняло конкретные меры для исправления ситуации. Увеличена заработная плата учителей и врачей, растет их социальный статус. Ранее мы приняли решение о повышении стипендии студентам, обучающимся в педагогических вузах. Этот шаг принес свои плоды. Поэтому необходимо также увеличить стипендии в медицинских учебных заведениях», – подчеркнул Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах формирования инклюзивной общественной среды. Системная поддержка лиц с инвалидностью характерна для прогрессивных и социально ответственных государств. Казахстану необходимо на постоянной основе улучшать работу в этом направлении, так как растет количество детей с особыми образовательными потребностями. При этом действующие нормы по функционированию подобных специализированных организаций устарели.

«Нужно обновить нормативы в данной сфере с учетом специфики регионов и современных стандартов. Сегодня одна психолого-медицинско-педагогическая комиссия охватывает 60 тысяч детей. Для повышения эффективности работы этот норматив необходимо снизить до 50 тысяч детей. Необходимо улучшить скрининг детей раннего возраста, усилить деятельность социальных служб при организациях первичной медико-санитарной помощи. Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений в них должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка. Министерству образования и науки следует проводить более акцентированную работу в части реализации прав особых детей на образование», – указал Глава государства.

Президент поручил упростить процедуры по установлению инвалидности путем обращения только в медицинское учреждение через ускорение работы по интеграции информационных систем министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения. Данный проект в пилотном режиме должен стартовать с 1 июля текущего года, полномасштабно он будет введен с 1 января 2022 года. Актуален также вопрос обеспечения физического доступа для лиц с инвалидностью на объекты жилой, социальной и транспортной инфраструктуры.

«На практике маломобильные граждане не всегда имеют элементарную возможность самостоятельно покинуть свой дом и выйти на улицу. Не говоря уже о том, чтобы добраться до какого-либо объекта и передвигаться в нем. Эту тревожную и неприемлемую ситуацию необходимо кардинально менять. Нужно срочно принять действенные нормативные правовые акты для обеспечения безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями к востребованным объектам по принципу «от порога и до порога». В этой связи местным исполнительным органам следует разработать Список или Карту востребованных объектов. Она должна включать все наиболее посещаемые организации – центры обслуживания населения, медицинские, образовательные и другие учреждения. На ее базе акимы приведут эти объекты в полное соответствие с требованиями», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В части защиты прав человека Глава государства отметил важность совместной разработки Правительством, представителями работодателей и профсоюзов Плана действий по обеспечению безопасного труда в Казахстане до 2025 года. Также предложено начать поэтапное внедрение Национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека на основе 14 глобальных индикаторов, разработанных Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека. В целях защиты здоровья подрастающего поколения от «социальных болезней» предлагается введение административной ответственности юридических лиц вплоть до приостановления действия их лицензии за вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних.

Острейшей социальной проблемой в выступлении названо бытовое насилие в отношении женщин.

«Ежегодно в нашей стране регистрируется более 2,5 тысячи преступлений против женщин, в том числе с летальными исходами. Решение этого наболевшего вопроса возможно только общими усилиями госорганов и неправительственных организаций. При этом ключевая роль здесь отводится специальным подразделениям МВД по защите женщин и детей от насилия, созданным еще в 1999 году. Они должны быть эффективным звеном взаимодействия полиции с гражданским обществом. Однако в свое время их штатная численность была сокращена почти наполовину, причем в тех регионах, где наиболее часто фиксируются факты бытового насилия. Поручаю Министерству внутренних дел восстановить штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия», – заявил Президент.

В своем Послании Глава государства поручал внедрить систему видеонаблюдения, которая должна охватить все «невидимые» участки в пенитенциарных учреждениях и специальных помещениях полиции. Теперь для достижения поставленной цели МВД совместно с заинтересованными госорганами и правозащитниками предстоит разработать План конкретных действий. Кроме того, парламентариям предложено рассмотреть исключение нормы о пожизненном лишении адвокатов лицензии за проступки, связанные с несоблюдением профессиональной этики, принципов оказания юридической помощи.

Касым-Жомарт Токаев придает особое значение последовательной реализации политических реформ. В рамках разработки новой концепции развития местного самоуправления поручено подготовить соответствующий законопроект. В этом году пройдут прямые выборы акимов поселков, сел и сельских округов.

«Это будет значимое событие в общественно-политической жизни страны. Все изменения и дополнения в законодательство о выборах прорабатываются. Соответствующий закон будет принят в ближайшее время. Только тогда можно будет сказать, что полностью сформирована вся нормативно-правовая база, необходимая для прямых выборов акимов поселков, сел и сельских округов. Но мы не ограничиваемся этим. Следующий важный шаг – прямые выборы акимов районов. Я считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Уверен, данная инициатива внесет значительный вклад в демократизацию страны и укрепление института местного управления. В конечном счете, проведение выборов в районах будет ярким проявлением народовластия», – убежден Глава государства.

Президент допустил возможность ужесточения ответственности за наличие двойного гражданства. Он потребовал от Правительства и Агентства по делам государственной службы доложить о результатах проделанной работы по ранее данному поручению об увольнении с занимаемых должностей госслужащих, руководителей квазигосударственных организаций в случае выявления у них двойного гражданства.

Отмечая особую значимость земельного вопроса, Касым-Жомарт Токаев напомнил, что до этого неоднократно заявлял о том, что казахская земля не будет продаваться иностранцам.

«Все слухи и домыслы по этому вопросу необходимо прекратить. Поручаю раз и навсегда запретить иностранцам и иностранным юридическим лицам продажу, аренду сельскохозяйственных земель. Это касается и юридических лиц, доли в которых принадлежат иностранцам. Я решил, что это необходимо осуществить в срочном порядке через законодательную инициативу Президента. Администрация Президента должна разработать соответствующий законопроект. Во-вторых, поручаю в течение месяца создать Комиссию по земельной реформе, которая должна приступить к работе 25 марта. В состав комиссии необходимо включить авторитетных представителей аграрного сектора и экспертов, хорошо разбирающихся в земельном вопросе. В-третьих, поручаю Правительству до конца августа текущего года прийти к окончательному решению и достичь консенсуса по основным вопросам земельной реформы. В-четвертых, необходимо постоянно информировать население о каждом этапе работы комиссии и предлагаемых в ней мерах. Одна из главных задач – показать максимальную прозрачность работы комиссии и процесса принятия решений. Самое главное, принято принципиальное решение о том, что земля не будет продана иностранцам», – подчеркнул Глава государства.

В завершении Президент отметил, что одна из важнейших задач Нацсовета – формирование эффективных вертикальных связей между государством и обществом. По его словам, общественная деятельность – это высокая миссия, но в тоже время это и высокая ответственность, прежде всего, перед согражданами. Национальный совет должен способствовать развитию гармоничной общественной среды, укоренению норм цивилизованного диалога.

Кроме того на заседании выступили Помощник Президента Ерлан Карин, а также члены Национального совета общественного доверия Марат Шибутов, Кайырбек Арыстанбеков, Эмин Аскеров и Максим Рожин.