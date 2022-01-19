Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Беспощадную борьбу с коррупцией пообещал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, уважение прав интеллектуальной собственности и беспощадную борьбу с коррупцией», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .