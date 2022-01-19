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Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией

19 Января 2022 20:41
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Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Беспощадную борьбу с коррупцией пообещал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Об этом передает МИА «Казинформ».

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«Мы гарантируем открытость национальной экономики, неприкосновенность контрактов, уважение прав интеллектуальной собственности и беспощадную борьбу с коррупцией», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter .


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#Президент Казахстана   #Коррупция   #Новый Казахстан  
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