+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 384.46 EUR 428.10
RUB 6.16 CNY 54.86
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства: Митинги - это не только право, но и ответственность

20 Декабря 2019 14:04
Поделиться:
Глава государства: Митинги - это не только право, но и ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Самат Нуртаза: Президент Касым-Жомарт Токаев дает народу право на мирные собрания
Граждане имеют право на достоверную информацию о распределении бюджета – Президент Президент поручил повысить эффективность квазигосударственного сектора Внедрить безналичный расчет при первичной реализации жилья поручил Президент

«И обществу, и государству пора адекватно относиться к публичному выражению позиции. Это неизбежность, лучше к ней прийти самостоятельно и осознанно, а не вынужденно. Надо понимать, что митинги - это не только право, но и ответственность», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил, что в Послании отмечалась необходимость совершенствования законодательства о митингах.

«Сегодня на заседании Национального совета хочу сказать, что в рамках исполнения Плана по реализации Президентского Послания разработан проект закона о мирных собраниях. В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлены компетенции маслихатов по определению специализированных мест, а также такие понятия, как статус организатора, участника и наблюдателя, их права и обязанности. Речь идет не просто об изменениях в закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Правительству следует внести проект закона на рассмотрение Парламента», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан, Общество, Нацсовет-2019,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив