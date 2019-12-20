Глава государства: Митинги - это не только право, но и ответственность
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пришло время для того, чтобы прививать общественному сознанию культуру митингов. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«И обществу, и государству пора адекватно относиться к публичному выражению позиции. Это неизбежность, лучше к ней прийти самостоятельно и осознанно, а не вынужденно. Надо понимать, что митинги - это не только право, но и ответственность», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства напомнил, что в Послании отмечалась необходимость совершенствования законодательства о митингах.
«Сегодня на заседании Национального совета хочу сказать, что в рамках исполнения Плана по реализации Президентского Послания разработан проект закона о мирных собраниях. В нем будут четко определены все формы мирных собраний, установлены компетенции маслихатов по определению специализированных мест, а также такие понятия, как статус организатора, участника и наблюдателя, их права и обязанности. Речь идет не просто об изменениях в закон, а о концептуально новом законе, который регламентирует вопросы организации и проведения всех форм мирных собраний. Правительству следует внести проект закона на рассмотрение Парламента», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
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