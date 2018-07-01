Глава государства лично выразил соболезнования родителям Дениса Тена
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Смерть казахстанского фигуриста Дениса Тена шокировала казахстанцев. Нурсултан Назарбаев поручил генеральному прокурору и министру внутренних дел взять расследование уголовного дела под особый контроль. Пресс-секретарь Президента Айдос Укибай в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о реакции Главы государства на трагическую гибель казахстанского фигуриста.
«Глава государства с глубокой скорбью и большим сожалением воспринял известия о трагической гибели Дениса Тена - молодого, талантливого, полного сил, энергии, новых планов и надежд, прекрасного человека, которого уважали и любили во многих странах мира и, особенно, на его Родине - в Казахстане.
Президент незамедлительно направил телеграмму соболезнования родным и близким спортсмена, который сделал за свою короткую, но яркую жизнь, очень много для становления отечественного фигурного катания, и в целом подъема казахстанского спорта. Более того, Нурсултан Назарбаев по телефону лично выразил свои искренние соболезнования родителям Дениса Тена, воспитавшим замечательного сына, настоящего патриота, являвшегося достойным примером для нашей молодежи.
Глава государства сказал, что безвременный уход из жизни Дениса - это огромная невосполнимая потеря как для родных и близких, так и для всей страны. Высказав слова поддержки и сочувствия родителям фигуриста, Президент Казахстана заверил их, что виновные в совершении этого преступления будут привлечены к ответственности», - сказал А.Укибай.
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