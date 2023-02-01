Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву
1 Февраля 2023, 21:38
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву. Об этом казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сообщила в Instagram, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня, 1 февраля 2023 г., вместе с @lianahakimofficial были на приеме у Главы государства. Токаев К.К. лично поздравил с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов.Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах. Справедливому государству благополучный и всесторонне развитый народ.
В свою очередь, я, как самая молодая чемпионка мира по шахматам, с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди.
Благодарю президента @tokayev_life за оказанную честь и доверие. Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества», - написала Бибисара Асаубаева.
Как сообщалось, 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по блицу.
Фото: instagram.com/bibisarachess
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