Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства лично поздравил чемпионку мира по блицу Бибисару Асаубаеву. Об этом казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сообщила в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 1 февраля 2023 г., вместе с @lianahakimofficial были на приеме у Главы государства. Токаев К.К. лично поздравил с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов.

Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах. Справедливому государству благополучный и всесторонне развитый народ.В свою очередь, я, как самая молодая чемпионка мира по шахматам, с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди.Благодарю президента @tokayev_life за оказанную честь и доверие. Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества», - написала Бибисара Асаубаева.

Как сообщалось, 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева второй раз подряд стала победителем чемпионата мира по блицу.

Фото: instagram.com/bibisarachess