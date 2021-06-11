НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критические замечания и рекомендации членов Совета будут учтены Правительством. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Провел заседание Совета иностранных инвесторов по развитию несырьевого экспорта. С учетом восстановления экономики необходимо заняться внедрением цифровых и «зеленых» технологий, освоением новых экспортных рынков, развитием транспортного потенциала», - написал Глава государства.

«Критические замечания и рекомендации членов Совета будут учтены Правительством», - отметил Президент РК.





Напомним, сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов в онлайн-формате.