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    20:56, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Глава государства: Критические замечания и рекомендации членов Совета будут учтены Правительством

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Критические замечания и рекомендации членов Совета будут учтены Правительством. Об этом написал на своей странице в сети Twitter Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

    «Провел заседание Совета иностранных инвесторов по развитию несырьевого экспорта. С учетом восстановления экономики необходимо заняться внедрением цифровых и «зеленых» технологий, освоением новых экспортных рынков, развитием транспортного потенциала», - написал Глава государства.


    «Критические замечания и рекомендации членов Совета будут учтены Правительством», - отметил Президент РК.



    Напомним, сегодня под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось 33-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов в онлайн-формате.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Инвестпроекты Главная
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