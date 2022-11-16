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Глава государства: Казахстанцы полностью осознали ценность мира и стабильности

16 Ноября 2022, 10:56
Глава государства: Казахстанцы полностью осознали ценность мира и стабильности
16 Ноября 2022, 10:56

Глава государства: Казахстанцы полностью осознали ценность мира и стабильности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Как говорят, «время - лекарь». Со временем забываются драматизм и ужас тех дней, стираются из памяти страшные картины с вооруженными бандитами и мародерами. Но мы не должны поддаваться на провокации и идти на поводу у деструктивных сил, пытающихся посеять раздор в нашем обществе. Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов. Все они понесут заслуженное наказание», - заявил Глава государства, говоря о январских беспорядках в Алматы.

По словам К. Токаева, есть и те, кто стал слепым орудием преступников, кто был обманут ими.

«Я принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений. Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие – это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким. Надеюсь, что подобная трагедия больше никогда не повторится. Мы сделаем все для этого. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в те трагические дни», - сказал Президент.

«Особо хочу отметить сотрудников правоохранительных и силовых органов, сохранивших верность присяге. Активное участие в восстановлении общественного порядка приняли и жители города. Хочу выразить благодарность всем неравнодушным гражданам. «Трагический январь» стал для нас не только испытанием на прочность, но и большим жизненным уроком. Наш народ полностью осознал ценность мира и стабильности. Бандиты, замыслившие разрушить наше общество, не достигли своей цели. Напротив, казахстанцы еще крепче сплотились и увереннее, чем прежде, продолжили движение по пути всесторонних реформ», - добавил Глава государства.


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