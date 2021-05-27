Глава государства: Казахстан – одна из самых энергоемких стран в мире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об особой важности развития электроэнергетической отрасли страны, передает МИА «Казинформ».

Открывая совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли, Глава государства отметил, что сегодня энергетика играет ключевую роль в казахстанской экономике.

«Обеспечение энергетической безопасности – одна из главных задач. Темпы энергопотребления в Казахстане растут из года в год. Но новые источники энергии, которые запускаются, не соответствуют темпам роста. По сути, развитие страны напрямую зависит от стабильности энергетической отрасли», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Особое внимание Президент уделил эффективному расходованию и экономии энергии.

«Казахстан – одна из самых энергоемких стран в мире. Казахстанская экономика в три раза более энергоемка по сравнению со странами ОЭСР. При том, что в структуре нашего ВВП основную долю занимает сектор производства услуг. Это говорит о том, что основные фонды и оборудование на промышленных предприятиях не соответствуют современным стандартам ОЭСР и других передовых стран мира. Зачастую идет имитация, а не реальная модернизация основных фондов нашей промышленности», – подчеркнул Глава государства.

Напомним, совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи. С докладами выступили министр энергетики Нурлан Ногаев, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, председатель АО «ФНБ Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев, председатель совета директоров Казахстанской Ассоциации солнечной энергетики Нурлан Капенов, генеральный директор компании «Total Energies Kazakhstan» Алем Фрига-Ной.



