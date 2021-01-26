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    12:14, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Глава государства - Кайрату Келимбетову: Нам нужны выверенные практические решения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства обратился к председателю Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрату Келимбетову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ваше Агентство должно стать поставщиком научно-обоснованных, выверенных, причем всесторонних проработанных предложений. В рамках реализации Концепции «слышащего государства» необходимо поддерживать постоянный обмен мнениями между властью и обществом. Поэтому я прошу Вас, Кайрат Нематович (Келимбетов - прим. автора), во-первых, наладить постоянный диалог с независимыми экспертами. В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю - именно решения. Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех. Успех по линии вашего ведомства», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

    Ранее Кайрат Келимбетов, выступая с докладом, заявил, что план территориального развития планируют разработать в Казахстане до 1 июля 2021 года.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Главная Общество Экономика Премьер-министр РК
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