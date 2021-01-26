Глава государства - Кайрату Келимбетову: Нам нужны выверенные практические решения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства обратился к председателю Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Кайрату Келимбетову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваше Агентство должно стать поставщиком научно-обоснованных, выверенных, причем всесторонних проработанных предложений. В рамках реализации Концепции «слышащего государства» необходимо поддерживать постоянный обмен мнениями между властью и обществом. Поэтому я прошу Вас, Кайрат Нематович (Келимбетов - прим. автора), во-первых, наладить постоянный диалог с независимыми экспертами. В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю - именно решения. Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех. Успех по линии вашего ведомства», - заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

Ранее Кайрат Келимбетов, выступая с докладом, заявил, что план территориального развития планируют разработать в Казахстане до 1 июля 2021 года.

Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.