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Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
2 Октября 2022, 09:37
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанских педагогов с Днем учителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ №1».

«Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. С Днем учителя! В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе», - говорится в тексте поздравления, опубликованном пресс-службой .


Фото: akorda.kz


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