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Глава государства гарантировал справедливые выборы в Казахстане
21 Сентября 2022, 17:46

Глава государства гарантировал справедливые выборы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства гарантировал проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, передает МИА «Казинформ».

«Как действующий Глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей», - отметил Касым-Жомарт Токаев в своем Обращениии к народу Казахстана в связи с подписанием Указа о назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

Данные выборы, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

«Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан», - говорится в тексте Обращения.


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