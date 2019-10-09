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Глава государства: Для Казахстана развитие туризма имеет очень большое значение

9 Октября 2019 19:40
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Глава государства: Для Казахстана развитие туризма имеет очень большое значение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Всемирной туристской организации Зурабом Пололикашвили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность проведения Глобального саммита ЮНВТО по городскому туризму «Умные города, умные дестинации» в столице Казахстана.

«Считаем, что Ваш визит имеет большое значение. Хотел бы выразить признательность за вашу личную поддержку кандидатуры города Нур-Султана в качестве места проведения Восьмого Глобального саммита Всемирной туристской организации. Для Казахстана развитие туризма, в том числе экотуризма и городского туризма, имеет очень большое значение. Поэтому мы рассчитываем на сотрудничество с вашей организацией», - сказал Президент.

Зураб Пололикашвили поблагодарил Главу государства за встречу и отметил значимость для ЮНВТО взаимодействия с Казахстаном по развитию местной индустрии туризма.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Туризм,
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