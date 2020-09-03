Глава государства дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о состоянии финансового рынка в текущем году и исполнении поручений Главы государства по обеспечению стабильности финансового сектора, принятых регуляторных мерах по стимулированию кредитования экономики и недопущению чрезмерного роста потребительских займов.
Как сообщила Мадина Абылкасымова, в рамках реализации Послания Главы государства Агентством совместно с Правительством будет обеспечена поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших секторах экономики путем субсидирования процентных ставок до 6 % годовых для конечного заемщика по условиям Дорожной карты бизнеса – 2025.
Председатель Агентства также доложила Президенту о подготовке законодательных инициатив, направленных на совершенствование страхового и фондового рынков. В рамках законопроекта по совершенствованию страхового рынка будет расширен доступ населения к пенсионным и инвестиционным страховым продуктам, которые обеспечат рост сбережений граждан. Кроме того, будут приняты меры по расширению доступа предпринимателей к фондированию на рынке ценных бумаг.
Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив деятельность Агентства, поставил ряд конкретных задач по дальнейшему развитию финансового рынка.
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