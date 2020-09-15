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Глава государства дал ряд поручений Кайрату Келимбетову

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
15 Сентября 2020, 19:53
Глава государства дал ряд поручений Кайрату Келимбетову

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрата Келимбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован о подходах к формированию вновь создаваемого Агентства по стратегическому планированию и реформам, в том числе о проекте Положения Агентства, структуре, численности и краткосрочных перспективах его деятельности до конца текущего года.

Касым-Жомарт Токаев поручил проанализировать и проработать вопросы, предложения, волнующие общество, а также ход исполнения поручений, озвученных в Послании народу Казахстана.

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