17 Октября 2022, 14:31

Глава государства дал ряд поручений акиму Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева. Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за девять месяцев текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Аким города доложил об исполнении поручений Президента по обеспечению устойчивого роста экономики. За отчетный период краткосрочный экономический индикатор составил 105 %, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 22,1 %. По объему частных инвестиций (22,4 %) Алматы вышел на 1-e место среди регионов Казахстана. В городе восстановлена деловая активность, численность действующих субъектов малого и среднего бизнеса за отчетный период увеличилась на 37,2 %.

Президенту было доложено о реализации Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года, а также о ходе разработки нового Генерального плана города до 2040 года с учетом утвержденных основных приоритетов развития.

Глава государства был проинформирован о работе по развитию инженерной инфраструктуры, мерах по снижению дефицита ученических мест, а также об исполнении его поручения по созданию единой системы видеомониторинга.

По итогам встречи Президент дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики и модернизации инфраструктуры города.

Фото: akorda.kz











