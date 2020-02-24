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Глава государства дал послу Казахстана в Украине ряд поручений

24 Февраля 2020 19:06
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Глава государства дал послу Казахстана в Украине ряд поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере.

По итогам встречи Президент дал Дархану Калетаеву ряд конкретных поручений.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Украина,
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