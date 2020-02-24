Новости
Глава государства дал послу Казахстана в Украине ряд поручений
24 Февраля 2020 19:06
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по теме«Абай и Казахстан в XXI веке» - перевод статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича
Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере.
По итогам встречи Президент дал Дархану Калетаеву ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Украина,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства принял президента авиакомпании «Air Astana»
- «Абай и Казахстан в XXI веке» - перевод статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева
- Статья Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» переведена на русский язык
- Касым-Жомарт Токаев принял председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича
- Рустам Журсунов назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана
- Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047