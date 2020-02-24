Глава государства дал послу Казахстана в Украине ряд поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере.

По итогам встречи Президент дал Дархану Калетаеву ряд конкретных поручений.