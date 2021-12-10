Глава государства дал поручения председателю Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены предварительные результаты проверки средств на общую сумму 521 млрд тенге, направленных на борьбу с пандемией.

В частности, в рамках данного аудита проверены финансирование строительства модульных больниц, материально-технического оснащения инфекционных стационаров, а также расходы на средства индивидуальной защиты.

Наталья Годунова также проинформировала об итогах аудита эффективности использования средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 в Токио.

В комитете спорта аудитом всего были охвачены расходы в сумме 125 млрд тенге на финансирование мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, в том числе на подготовку и участие в Олимпиаде-2020.

По итогам встречи Главой государства даны соответствующие поручения.