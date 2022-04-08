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    19:54, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава государства дал поручение Багдату Мусину по поддержке отечественного IT-сектора

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности министерства по итогам 2021 года, перспективах развития цифровизации и IT-сферы, а также о реализации озвученных Президентом поручений, направленных на повышение качества работы в отрасли телекоммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Министр доложил Главе государства о том, что в рамках внедрения человекоцентричных сервисов в цифровой формат переведены 18 самых востребованных документов, в том числе через вывод на популярные внешние платформы с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных.

    Кроме того, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению «цифрового неравенства» и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество Интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 села.

    Президенту было доложено об успешном тестировании мобильными операторами технологии 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В 2022 году планируется коммерческий запуск в городах республиканского значения.

    Министр также представил планы по дальнейшему развитию рынка телекоммуникаций. В частности, будет проведена работа по демонополизации группы компаний АО «Казахтелеком», намечено принятие ряда законодательных инициатив, направленных на улучшение конкурентной среды.

    Багдад Мусин доложил о ряде стратегических проектов в рамках цифровизации Казахстана в сферах энергетики, недропользования, здравоохранения, социальной защиты и мониторинга водных и земельных ресурсов с использованием спутников дистанционного зондирования земли.

    Отдельное внимание было уделено развитию IT-отрасли. Было доложено о деятельности технопарка Astana Hub, в том числе о релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.

    Президент дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке.

    В ходе встречи министр также предложил создать платформу для цифровизации на основе ресурсов АО «НИТ», отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.


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