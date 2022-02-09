Глава государства чётко отслеживает общественные настроения - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Реализация запланированных социально-экономических реформ, последовательное повышение доходов большинства граждан и снижение инфляции – главная задача действующего Правительства. Такое мнение выразил эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«8 февраля состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Главы государства. На заседании был заслушан итоговый отчет о социально-экономическом развитии страны за 2021 год и рассмотрен план действий Правительства на 2022 год. По результатам прошедшего заседания можно сделать следующие основные выводы. Во-первых, Главой государства в очередной раз четко обозначается социальная направленность государственной политики Казахстана. Для Правительства первостепенной задачей должен стать рост благосостояния населения и сокращение разрыва в уровне доходов граждан. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, доходы – это главный фактор улучшения благосостояния населения и веры в будущее», - прокомментировал эксперт.

При этом, по словам спикера, немаловажным представляется тот факт, что Президентом открыто говорится об искаженности и необъективности данных Правительства в части реального размера средних зарплат в стране.

«В частности, было отмечено, что на сегодня доходы около 1 млн человек не достигают даже уровня минимального прожиточного минимума – это худший показатель за последние десять лет. Во-вторых, более конкретный и оформленный характер приобрела работа Правительства на ближайший период. Это фиксируется принятием новой Программы действий правительства Казахстана, куда вошли такие направления, как: обеспечение макроэкономической стабильности, диверсификация экономики и создание рабочих мест, решение вопросов трудоустройства, обеспечение равного доступа к качественному образованию и здравоохранению и другие. Анализируя представленную Программу Правительству, можно говорить о ее неоднозначном характере. С одной стороны, она была оперативно разработана и охватывает ключевые направления развития экономики. С другой стороны, есть основания утверждать о том, что новая Программа на системном уровне не решает самые острые вопросы, такие как закредитованность населения и высокая инфляция», - считает Арман Токтушаков.

В-третьих, по мнению эксперта, озвученные на заседании ключевые заявления и тезисы Президента касаются не только вопросов стратегического характера, но и напрямую относятся к актуальной социально-экономической повестке.

«К примеру, Касым-Жомарт Токаев дал свою оценку и прокомментировал активно обсуждаемые сегодня в обществе процесс реформирования фонда «Самрук-Казына», протесты нефтяников в Мангистауской области, ситуацию с утилизационным сбором, вопрос строительства АЭС. Это говорит о том, что Глава государства чётко отслеживает общественные настроения и оперативно на них реагирует, раздавая соответствующие поручения Правительству и своей Администрации. Таким образом, активная работа по стабилизации экономики страны и улучшению социального самочувствия населения продолжается. Реализация запланированных социально-экономических реформ, последовательное повышение доходов большинства граждан и снижение инфляции – главная задача действующего Правительства. Именно от её результатов зависит то, останется ли этот кабинет министров или Президент примет новые кадровые решения», - добавил он.

Фото: time.kz