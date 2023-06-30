Глава государства: Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Огромную опасность для Казахстана и общества представляют организованные формы преступности. Об этом заявил сегодня Глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает МИА «Казинформ».

«Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками. Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более, нельзя героизировать криминалитет. В свое время великий Абай сказал: «Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болды, мені атты», - отметил Президент РК.

Глава государства добавил, что мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю.

«Необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями. Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома. Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.