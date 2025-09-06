РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:20, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Глава ГКНБ Кыргызстана выкинул телефон подчиненного во время инспекции

    Инцидент случился во время рабочей поездки главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева в Нарынскую область, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: кадр из видео

    Ташиев ознакомился с состоянием районной больницы и дал задание по сносу и постройке зданий. Однако начальник районного отдела ГКНБ отвлекся на телефон. Ташев отчитал его за невнимательность и выбросил телефон.

    — Ты хоть слышал, что я тут говорю? Копаешься в телефоне. Дай мне свой телефон. Больше при мне не копайся в телефоне. Я что за вас должен работать? — возмутился глава ГКНБ.

    Ранее Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше нет ОПГ.

    Теги:
    Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают