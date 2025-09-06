Глава ГКНБ Кыргызстана выкинул телефон подчиненного во время инспекции

Ташиев ознакомился с состоянием районной больницы и дал задание по сносу и постройке зданий. Однако начальник районного отдела ГКНБ отвлекся на телефон. Ташев отчитал его за невнимательность и выбросил телефон.

— Ты хоть слышал, что я тут говорю? Копаешься в телефоне. Дай мне свой телефон. Больше при мне не копайся в телефоне. Я что за вас должен работать? — возмутился глава ГКНБ.

Ранее Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше нет ОПГ.