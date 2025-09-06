15:20, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5
Глава ГКНБ Кыргызстана выкинул телефон подчиненного во время инспекции
Инцидент случился во время рабочей поездки главы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбека Ташиева в Нарынскую область, передает агентство Kazinform.
Ташиев ознакомился с состоянием районной больницы и дал задание по сносу и постройке зданий. Однако начальник районного отдела ГКНБ отвлекся на телефон. Ташев отчитал его за невнимательность и выбросил телефон.
— Ты хоть слышал, что я тут говорю? Копаешься в телефоне. Дай мне свой телефон. Больше при мне не копайся в телефоне. Я что за вас должен работать? — возмутился глава ГКНБ.
Ранее Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше нет ОПГ.