Глава ГКНБ и Генпрокурор сменился в Кыргызстане

В Кыргызстане произошли кадровые изменения в силовых структурах и надзорных органах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным пресс-службы президента КР, Жумгалбек Шабданбеков освобожден от занимаемой должности председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу. Он руководил ведомством с февраля 2026 года.

Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Максат Асаналиев, который ранее являлся Генеральным прокурором. Его кандидатура вносится для согласования в Жогорку Кенеш КР для назначения на должность председателя ГКНБ.

На первого заместителя Генерального прокурора Малика Бектурганова возложено временное исполнение обязанностей Генерального прокурора.

Напомним, в феврале в руководящем составе ГКНБ произошли масштабные изменения.

Также сообщалось о готовящейся масштабной реформе ГКНБ и созданию нового Следственного комитета.