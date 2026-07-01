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    Глава ГКНБ и Генпрокурор сменился в Кыргызстане

    В Кыргызстане произошли кадровые изменения в силовых структурах и надзорных органах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Глава ГКНБ и Генпрокурор сменился в Кыргызстане
    Фото: Кабар

    По данным пресс-службы президента КР, Жумгалбек Шабданбеков освобожден от занимаемой должности председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу. Он руководил ведомством с февраля 2026 года.

    Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Максат Асаналиев, который ранее являлся Генеральным прокурором. Его кандидатура вносится для согласования в Жогорку Кенеш КР для назначения на должность председателя ГКНБ.

    На первого заместителя Генерального прокурора Малика Бектурганова возложено временное исполнение обязанностей Генерального прокурора.

    Напомним, в феврале в руководящем составе ГКНБ произошли масштабные изменения.

    Также сообщалось о готовящейся масштабной реформе ГКНБ и созданию нового Следственного комитета.

    Кадровые назначения Силовые структуры Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
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