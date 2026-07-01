Глава ГКНБ и Генпрокурор сменился в Кыргызстане
В Кыргызстане произошли кадровые изменения в силовых структурах и надзорных органах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
По данным пресс-службы президента КР, Жумгалбек Шабданбеков освобожден от занимаемой должности председателя ГКНБ в связи с переходом на другую работу. Он руководил ведомством с февраля 2026 года.
Исполняющим обязанности председателя ГКНБ назначен Максат Асаналиев, который ранее являлся Генеральным прокурором. Его кандидатура вносится для согласования в Жогорку Кенеш КР для назначения на должность председателя ГКНБ.
На первого заместителя Генерального прокурора Малика Бектурганова возложено временное исполнение обязанностей Генерального прокурора.
Напомним, в феврале в руководящем составе ГКНБ произошли масштабные изменения.
Также сообщалось о готовящейся масштабной реформе ГКНБ и созданию нового Следственного комитета.