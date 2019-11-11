Глава ФПРК призвал Правительство и работодателей к активному взаимодействию по снижению уровня социальной напряженности
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профессиональных союзов Республики Казахстан Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускуюобласть.
Двухдневный рабочий визит Ералы Тугжанова в регион начался с посещения
музея народного писателя, Героя труда, лауреата Государственной премии
Абиша Кекилбаева и возложения цветов к памятнику выдающегося
современника.
«Абиш Кекилбаев был трудолюбивым человеком и писал свои произведения
для человека труда. Сегодня благодаря трудящемуся народу увековечена память
этого выдающегося человека – открыт музей, публикуются его книги, в театре
ставят произведения великого писателя», - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Глава ФПРК выразил признательность работникам, внесшим вклад в
строительство музея и отметил их труд благодарственными письмами.
В этот же день состоялась встреча председателя ФПРК Ералы Тугжанова с
акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым.
Приветствуя председателя ФПРК, аким области отметил, что основной
задачей деятельности профессиональных союзов является защита интересов и
трудовых прав работников, а также построение конструктивных отношений
между работниками и работодателями. По словам Серикбая Трумова, на многих
крупных предприятиях Мангистауской области работают профессиональные
союзы. Всего в регионе более 80 тысяч трудящихся являются членами
профессиональных союзов.
«Работа профессиональных союзов Мангистауской области поставлена на
должном уровне», - подчеркнул Серикбай Трумов.
Глава ФПРК Ералы Тугжанов остановился на проблемах
социально-трудовых отношений, которые сегодня беспокоят общество,
профсоюзы и трудовые коллективы.
Речь идет о нарушениях трудового законодательства работодателями
иностранных компаний, предотвращении трудовых споров и конфликтов,
применении заемного труда и защиты социально-трудовых прав работников в
целом.
«Федерация профессиональных союзов неоднократно обращала внимание
Правительства на то, что руководители предприятий с иностранным капиталом не
всегда соблюдают правила ввоза в республику иностранной рабочей силы,
допускается неуважительное отношение к казахстанским работникам, явное и
скрытое игнорирование национального законодательства. Все это создает
предпосылки социальной напряженности», - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Для снижения уровня социальной напряженности, как подчеркнул
председатель ФПРК, необходимо активное взаимодействие работодателей с
местными исполнительными органами и профсоюзами, а также переобучение и
трудоустройство высвобождаемых работников и последующее чёткое
выполнение работодателем принятых на себя обязательств.
В республике за первое полугодие текущего года было официально
зарегистрировано 3 коллективных трудовых спора. Всплеск трудовых
конфликтов произошел в сентябре–октябре, когда на предприятиях
было зафиксировано 17 социально-трудовых споров. Наибольшее количество
социально-трудовых споров на первое полугодие зафиксировано в Мангистауской
области - шесть случаев.
Отдельное внимание председатель Федерации обратил на низкий уровень
охвата предприятий коллективными договорами и призвал активизировать работу
в данном направлении.
В настоящее время на действующих 10 200 предприятиях Мангистауской
области заключено 1 488 коллективных договоров, охват составляет 14,6%.
Касательно мер по снижению производственного травматизма Ералы
Тугжанов подчеркнул необходимость активизации работы по созданию на
предприятиях производственных советов по безопасности и охране труда.
За 9 месяцев 2019 года в результате несчастных случаев на производстве в
области пострадали 38 человек, погибли двое.
Была также отмечена проблема применения заемного труда в Казахстане.
«Федерация профсоюзов внесла ряд предложений по вопросам применения
заемного труда, которые нашли отражение в законопроекте на
рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан», - сообщил
председатель Федерации профессиональных союзов.
В ходе обсуждений стороны выразили намерение выстроить эффективное
взаимодействие в решении социально-трудовых вопросов, подписав Меморандум
о взаимном сотрудничестве.
В документе определены ключевые направления развития сотрудничества
Федерации профессиональных союзов РК с акиматом Мангистауской области, в
том числе по вопросам улучшения условий труда, профилактики
производственного травматизма и соблюдению прав трудящихся в регионе.
В рамках меморандума будет также предпринят ряд совместных мер по
организации временной занятости студентов и развитию молодежного трудового
движения.
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