Глава ФПРК призвал Правительство и работодателей к активному взаимодействию по снижению уровня социальной напряженности

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Председатель Федерации профессиональных союзов Республики Казахстан Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускуюобласть.

Двухдневный рабочий визит Ералы Тугжанова в регион начался с посещения

музея народного писателя, Героя труда, лауреата Государственной премии

Абиша Кекилбаева и возложения цветов к памятнику выдающегося

современника.





«Абиш Кекилбаев был трудолюбивым человеком и писал свои произведения

для человека труда. Сегодня благодаря трудящемуся народу увековечена память

этого выдающегося человека – открыт музей, публикуются его книги, в театре

ставят произведения великого писателя», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Глава ФПРК выразил признательность работникам, внесшим вклад в

строительство музея и отметил их труд благодарственными письмами.

В этот же день состоялась встреча председателя ФПРК Ералы Тугжанова с

акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым.

Приветствуя председателя ФПРК, аким области отметил, что основной

задачей деятельности профессиональных союзов является защита интересов и

трудовых прав работников, а также построение конструктивных отношений

между работниками и работодателями. По словам Серикбая Трумова, на многих

крупных предприятиях Мангистауской области работают профессиональные

союзы. Всего в регионе более 80 тысяч трудящихся являются членами

профессиональных союзов.





«Работа профессиональных союзов Мангистауской области поставлена на

должном уровне», - подчеркнул Серикбай Трумов.

Глава ФПРК Ералы Тугжанов остановился на проблемах

социально-трудовых отношений, которые сегодня беспокоят общество,

профсоюзы и трудовые коллективы.

Речь идет о нарушениях трудового законодательства работодателями

иностранных компаний, предотвращении трудовых споров и конфликтов,

применении заемного труда и защиты социально-трудовых прав работников в

целом.

«Федерация профессиональных союзов неоднократно обращала внимание

Правительства на то, что руководители предприятий с иностранным капиталом не

всегда соблюдают правила ввоза в республику иностранной рабочей силы,

допускается неуважительное отношение к казахстанским работникам, явное и

скрытое игнорирование национального законодательства. Все это создает

предпосылки социальной напряженности», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Для снижения уровня социальной напряженности, как подчеркнул

председатель ФПРК, необходимо активное взаимодействие работодателей с

местными исполнительными органами и профсоюзами, а также переобучение и

трудоустройство высвобождаемых работников и последующее чёткое

выполнение работодателем принятых на себя обязательств.

В республике за первое полугодие текущего года было официально

зарегистрировано 3 коллективных трудовых спора. Всплеск трудовых

конфликтов произошел в сентябре–октябре, когда на предприятиях

было зафиксировано 17 социально-трудовых споров. Наибольшее количество

социально-трудовых споров на первое полугодие зафиксировано в Мангистауской

области - шесть случаев.





Отдельное внимание председатель Федерации обратил на низкий уровень

охвата предприятий коллективными договорами и призвал активизировать работу

в данном направлении.

В настоящее время на действующих 10 200 предприятиях Мангистауской

области заключено 1 488 коллективных договоров, охват составляет 14,6%.

Касательно мер по снижению производственного травматизма Ералы

Тугжанов подчеркнул необходимость активизации работы по созданию на

предприятиях производственных советов по безопасности и охране труда.

За 9 месяцев 2019 года в результате несчастных случаев на производстве в

области пострадали 38 человек, погибли двое.

Была также отмечена проблема применения заемного труда в Казахстане.

«Федерация профсоюзов внесла ряд предложений по вопросам применения

заемного труда, которые нашли отражение в законопроекте на

рассмотрении Мажилиса Парламента Республики Казахстан», - сообщил

председатель Федерации профессиональных союзов.

В ходе обсуждений стороны выразили намерение выстроить эффективное

взаимодействие в решении социально-трудовых вопросов, подписав Меморандум

о взаимном сотрудничестве.

В документе определены ключевые направления развития сотрудничества

Федерации профессиональных союзов РК с акиматом Мангистауской области, в

том числе по вопросам улучшения условий труда, профилактики

производственного травматизма и соблюдению прав трудящихся в регионе.

В рамках меморандума будет также предпринят ряд совместных мер по

организации временной занятости студентов и развитию молодежного трудового

движения.